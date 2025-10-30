Un nuovo amico a quattro zampe per i ragazzi di Casa Maccolina | la donazione dei Club Rotary della Romagna

Ravennatoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un gesto concreto di solidarietà: i 9 Club Rotary Ravenna, Ravenna Galla Placidia, Castel Bolognese, Faenza, Imola, Lugo, Romagna Ovest, eClub Romagna ed eClub Tre Castelli hanno unito le forze per finanziare la donazione di un cane destinato alle attività di pet therapy per Casa Novella a. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

