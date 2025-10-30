Un morto nel drammatico scontro frontale tra un' auto ed un autobus
Un drammatico incidente stradale ha avuto luogo sulle strade della provincia di Verona nel primo pomeriggio di giovedì. Stando alle prime informazioni apprese, intorno alle ore 14, un'auto ed un autobus di linea si sarebbero scontrati frontalmente a Vigasio, in via Trevenzuolo, con una dinamica. 🔗 Leggi su Veronasera.it
