Arezzo, 30 ottobre 2025 – È stato l’assessore Alberto Merelli a illustrare la variazione al bilancio che consiste “nell’applicazione di un milione di avanzo libero, di un milione di avanzo accantonato e di circa un milione e mezzo di entrate libere, provenienti per lo più dai 625.000 euro degli affitti corrisposti della provincia, 300.000 euro dall’incremento delle entrate Imu e 150.000 euro dal recupero dell’evasione. Come vengono impiegate queste risorse? Interventi sulle strada per 104.000 euro, 170.000 euro per le uniformi della PM, un milione di euro è destinato agli arretrati da corrispondere ai dipendenti comunali a seguito del rinnovo del contratto collettivo nazionale, 460. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un milione e mezzo per il personale e 1,6 milioni per via Fiorentina: approvata la variazione di bilancio