Un milione e mezzo per il personale e 1,6 milioni per via Fiorentina | approvata la variazione di bilancio
Arezzo, 30 ottobre 2025 – È stato l’assessore Alberto Merelli a illustrare la variazione al bilancio che consiste “nell’applicazione di un milione di avanzo libero, di un milione di avanzo accantonato e di circa un milione e mezzo di entrate libere, provenienti per lo più dai 625.000 euro degli affitti corrisposti della provincia, 300.000 euro dall’incremento delle entrate Imu e 150.000 euro dal recupero dell’evasione. Come vengono impiegate queste risorse? Interventi sulle strada per 104.000 euro, 170.000 euro per le uniformi della PM, un milione di euro è destinato agli arretrati da corrispondere ai dipendenti comunali a seguito del rinnovo del contratto collettivo nazionale, 460. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Mezzo milione di euro per intervenire sulle Sp 11, 12, 13 e 19 con l’obiettivo di migliorarne la sicurezza e la percorribilità. - facebook.com Vai su Facebook
Rispetto allo scorso anno De Martino perde un milione e 5 punti di share, Liorni fa quasi un milione in più di Insegno, Scotti rispetto a Striscia cresce di due milioni e mezzo e 12 punti di share. Il pubblico quando vuole si sposta. - X Vai su X
Madrid, 'regolarizzare subito mezzo milione immigrati in Spagna' - Un appello ad "agire con tutta la determinazione" per frenare la violenza contro gli immigrati nella città spagnola di Torre Pacheco, dopo quattro giorni di scontri fra ... ansa.it scrive