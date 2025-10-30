Un mercoledì da leoni al Riviera delle Palme | la Samb batte l’Ascoli e si prende la rivincita

San Benedetto, 30 ottobre 2025 –  La Samb si aggiudica il derby di Coppa Italia battendo l’Ascoli per 2-1 e si prende la rivincita del match di campionato vinto domenica scorsa dai bianconeri. Ora la bella sarà in programma nella gara di ritorno in campionato del prossimo 4 marzo, sempre al Riviera delle Palme. Oltre novemila presenze al Riviera delle Palme per un mercoledì pomeriggio dall’alto carico emotivo. Curva sud vuota per il divieto di trasferta imposto ai supporters dell’Ascoli. Presente il presidente Bernardino Passeri insieme agli altri accreditati del club bianconero nella tribuna laterale sud sotto lo sguardo attento delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

