Un matrimonio esplosivo | la spiegazione del finale del film

Un matrimonio esplosivo ( qui la recensione ), diretto da Jason Moore e interpretato da Jennifer Lopez e Josh Duhamel, è una commedia romantica ad alto tasso d'azione che mescola nozze da sogno, famiglie invadenti e rapimenti in stile thriller. La trama porta la coppia – Darcy e Tom – su un'isola privata per il matrimonio perfetto, che presto si trasforma in un incubo: invitati ancora in fase di preparazione, vengono presi in ostaggio da pirati. Il risultato è un divertente ibrido tra romantico e action?comedy, dove «finché morte non ci separi» assume un significato molto più letterale.