Un itinerario dedicato al simbolo della città | il Municipio I prepara la ' San Nicola Experience'
L'evento, per mezzo di contributo, consisterà nella realizzazione di un itinerario turistico all’interno del territorio, abbracciando tutti i quartieri dell'area, per raccontare in maniera esperienziale il culto di San Nicola. È in pubblicazione sul portale del Municipio I di Bari, l’avviso per. 🔗 Leggi su Baritoday.it
