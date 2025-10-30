Un Halloween da brivido al Museo della Ceramica
Un pomeriggio di “mostruoso” divertimento attende i più piccoli al Museo della Ceramica "L. Coccapani" di Calcinaia: venerdì 31 ottobre, in occasione di Halloween, il museo ospiterà un laboratorio di argilla dedicato alle bambine e ai bambini dai 6 agli 11 anni.L'iniziativa, in programma dalle. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
