Un fine settimana insieme all’arte Musei aperti e iniziative gratuite
Giorni all’insegna dell’arte. Per le festività di Ognissanti, i Musei Civici di Pistoia offrono varie opportunità di visita, anche con ingresso gratuito. Domani alle 17, è possibile partecipare a una visita guidata gratuita alla Casa-studio Fernando Melani, una delle realtà più originali del contesto museale italiano, per un percorso intenso e ricco di suggestione tra pensiero e opere dell’artista pistoiese. In questo caso è prevista la prenotazione obbligatoria entro le 13 di oggi al numero verde di Pistoiainforma 800 012146. La visita si propone come finissage della mostra "Chiavacci – Melani, arte tra binarietà e particelle", a cura di Bruno Corà, in corso a Palazzo Fabroni, che chiude domenica 2 novembre dopo alcuni mesi di proroga, mostra incentrata proprio sul dialogo artistico tra Fernando Melani e Gianfranco Chiavacci. 🔗 Leggi su Lanazione.it
