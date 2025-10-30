un elicottero per tutti

Articolo ispirato da uno spunto di Cesare Fracassi Cronache gentili (ma non troppo) dal cantiere permanente chiamato Arezzo Tra crisantemi, lavori e campagne elettorali, Arezzo si rifà il look come una diva dell’ultimo minuto: tanto rumore, un po’ di trucco e l’immancabile promessa di “stavolta dura!”. Arezzo si risveglia nella sua stagione più pittoresca: quella dei crisantemi, delle castagne e. dei cantieri. Alla Pace, dove di pace ormai resta solo il nome, sono già cominciati i lavori in grande stile. Via Tarlati, via Anconetana, via Romana: tutte in fermento, come se la città avesse deciso di rifarsi il trucco proprio alla vigilia dei Santi — e con la delicatezza di un’estetista armata di martello pneumatico. 🔗 Leggi su Lortica.it

