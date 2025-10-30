Un chilo di cocaina nel sacchetto del pane | in manette una coppia

Si aggiravano intorno a un appartamento già usato da due fratelli per spaccio, arrestati lunedì scorso. Gli agenti della polizia locale li stavano tenendo d'occhio, poi per loro sono scattate le manette. I controlliGli agenti della polizia locale hanno tenuto d'occhio due cittadini peruviani di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

