Un calciatore racconta com'è sopravvissuto a un fulmine in campo | La catenina con la croce si è sciolta

Fanpage.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ivan Zaborovsky è sopravvissuto alle gravi ustioni riportate dopo essere stato colpito da un fulmine in campo. Il portiere russo racconta come la catenina con la croce che portava in petto si sia sciolta: "La croce mi ha salvato, ha assorbito il fulmine". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Calciatore Racconta Com 232