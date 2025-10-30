Un audace inedito Macbeth
La stagione 202526 del Teatro Verdi di Pisa prende il via domani, nella notte di Halloween, con una nuova e audace interpretazione del Macbeth di Verdi. Il giovane Fabio Ceresa firma una regia che, in una spirale di ineluttabilità, trascina il pubblico in un viaggio verso le profondità del destino. Una serata dunque che non solo celebra la magia di Halloween, con tanto di streghe a fare da protagoniste della serata, ma porta in scena anche una delle tragedie più inquietanti e potenti della storia dell’opera. Con una nuova produzione in replica anche il 2 novembre, Ceresa non si limita a mettere in scena la caduta di un uomo che cede alla tentazione del potere, ma scava in pieghe più profonde. 🔗 Leggi su Lanazione.it
