Un Arezzo frizzante batte la Torres 2-0 e sogna in grande | ora tocca a Perugia o Latina

Un Arezzo bello da vedere, concreto e grintoso, supera per 2-0 una Torres mai veramente pericolosa e conquista con merito il pass per la sfida successiva, dove ad attenderlo sarà la vincente tra Perugia e Latina. La squadra di Indiani ha mostrato carattere, organizzazione e voglia di divertirsi. In difesa solido come una roccia Chiosa, sempre pronto nelle chiusure, e a fianco il “muro” Arena, difficile da superare. Sulle corsie ottima prova di Perrotta, il solito jolly tuttofare, e del mancino Tito, preciso e instancabile. A centrocampo un’altra prova di spessore per Iaccarino, vero metronomo della manovra amaranto, affiancato dal lottatore Mawuli e dal più offensivo Meli, che purtroppo è stato costretto a uscire per infortunio dopo una buona prestazione. 🔗 Leggi su Lortica.it

