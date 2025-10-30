Un archivio online per la memoria l’Anpi presenta l’Enciclopedia della Resistenza piacentina

L’Anpi provinciale di Piacenza ha promosso, a partire dal 2023, la realizzazione di una Enciclopedia on line della Resistenza piacentina, raccogliendo la collaborazioni di diversi ricercatori storici. «L’obiettivo – si legge nel comunicato – è stato ed è quello di mettere a disposizione di tutti. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it