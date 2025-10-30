Un anno di Cpr in Albania | per Meloni un fallimento a 360 gradi
A quasi due anni di distanza – era novembre 2023 – dalla firma del protocollo Roma- Tirana e a un anno di distanza dall’inaugurazione della struttura di Gjadër, una certezza è acquisita: contrariamente a quanto va dicendo Giorgia Meloni, i centri per il rimpatrio (Cpr) in Albania non funzionano. La verità sta nei numeri e non nella propaganda. Attualmente sono presenti appena 25 persone a Gjadër. La missione a Gjadër. Il Tavolo Asilo e Immigrazione (Tai), in collaborazione con il gruppo di contatto parlamentare, composto da deputati e senatori ed eurodeputati, ha svolto martedì una nuova missione di monitoraggio presso il centro di Gjader, in cui oggi vengono trattenute persone trasferite dai Centri di permanenza per il rimpatrio italiani. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
