Un anello per due Letizia di Spagna ha prestato alla figlia Sofia il suo gioiello preferito?

Ai premi Principessa delle Asturie si è notato all'anulare dell'Infanta il monile disegnato da Karen Hallam, un pezzo dal quale la sovrana per quattro non si è mai separata. Un gesto che potrebbe riscrivere la storia del gioiello. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

