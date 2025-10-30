Un anello per due Letizia di Spagna ha prestato alla figlia Sofia il suo anello preferito?

Ai premi Principessa delle Asturie si è notato all'anulare dell'Infanta il monile disegnato da Karen Hallam, un pezzo dal quale la sovrana per quattro non si è mai separata. Un gesto che potrebbe riscrivere la storia del gioiello. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Un anello per due, Letizia di Spagna ha prestato alla figlia Sofia il suo anello preferito?

Altri contenuti sullo stesso argomento

Prossime Escursioni ? Sabato : il Vero Sentiero degli Dei Anello tre Calli Capo Muro https://facebook.com/events/s/il-sentiero-alto-degli-dei-ane/2322550998245158/ Domenica Tesori Matese Anello 3 Frati ruscello lago i Maestosi 3 faggi https://fac Vai su Facebook

Letizia di Spagna in rosso davanti a Papa Leone XIV: lei se lo può permettere - Letizia di Spagna a Roma incontra Papa Leone XIV indossando un tailleur rosso fuoco di Carolina Herrera, ma non commette nessun errore. Come scrive dilei.it

Sincronizzate ma diverse: Letizia di Spagna, Leonor e Sofia in blu e nero al concerto - La regina sorprende con le frange, l'erede al trono sceglie il tweed e l'infanta osa con una jumpsuit che le lasciava la schiena nuda ... Lo riporta iodonna.it

Letizia di Spagna si veste come le figlie Leonor e Sofia: tre tailleur a confronto - Un capo firmato Bleis Madrid, tra i marchi iberici emergenti che ama sostenere. Da dilei.it