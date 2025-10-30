Un amico come me l’album di inediti e provini originali di Alessandro Bono
ph. by Dario Mainetti ROMA – “Un amico come me” di Alessandro Bono, contenuto in “Oltre l’Anima” album di inediti, pubblicato da RCA Records Label per Sony Music Entertainment Italy su tutte le piattaforme, store digitali e in CD è un brano già conosciuto, che viene riportato a nuova luce grazie a una versione restaurata del videoclip per la regia di Alessandro Salaorni con Fabio Bianchini. Un’introduzione che sembra un abbraccio e l’inizio perfetto di questo percorso “Oltre l’anima”. Questa la tracklist dell’album “Oltre l’Anima”: “Un amico come me”, “ Baby”, “ Il traffico”, “Stretto tra morse”, “Doppio Gioco”, “Bambina”, “Nervi”, “Lacrime salate”, “Aranciata amara”, “Senza amore non vivrò” e “Ognuno per sé, Dio per tutti”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Approfondisci con queste news
“Un amico come me” di Alessandro Bono, contenuto in “Oltre l’Anima” album di inediti, pubblicato da RCA Records Label per Sony Music Entertainment Italy su tutte le piattaforme, store digitali e in CD è un brano già conosciuto, che viene riportato a nuova luc - facebook.com Vai su Facebook