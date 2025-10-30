ph. by Dario Mainetti ROMA – “Un amico come me” di Alessandro Bono, contenuto in “Oltre l’Anima” album di inediti, pubblicato da RCA Records Label per Sony Music Entertainment Italy su tutte le piattaforme, store digitali e in CD è un brano già conosciuto, che viene riportato a nuova luce grazie a una versione restaurata del videoclip per la regia di Alessandro Salaorni con Fabio Bianchini. Un’introduzione che sembra un abbraccio e l’inizio perfetto di questo percorso “Oltre l’anima”. Questa la tracklist dell’album “Oltre l’Anima”: “Un amico come me”, “ Baby”, “ Il traffico”, “Stretto tra morse”, “Doppio Gioco”, “Bambina”, “Nervi”, “Lacrime salate”, “Aranciata amara”, “Senza amore non vivrò” e “Ognuno per sé, Dio per tutti”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - “Un amico come me”, l’album di inediti e provini originali di Alessandro Bono