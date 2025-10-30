Un altro tentativo di Magic Leap Svelati occhiali smart con Android XR

L'azienda, ora sostenuta dal fondo sovrano saudita, ha presentato nuovi occhiali per realtà aumentata basati su Android XR e sviluppati insieme a Google.

