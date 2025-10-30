Firenze, 30 ottobre 2025 - Un altro falco ferito a fucilate. E’ la denuncia del WWF che lancia un appello alle istituzioni: "Sono passati solo pochi giorni e purtroppo ci risiamo. I nostri appelli al mondo venatorio per il rispetto delle regole sono rimasti inascoltati. Dopo il falco pellegrino recentemente trovato ferito da pallini da caccia intorno al Padule di Fucecchio, un altro esemplare della stessa specie (che, ricordiamo, è specie assolutamente protetta e non cacciabile) è stato recuperato nella stessa zona, colpito anch’esso da un colpo di fucile da caccia. Il falco è stato affidato alle cure del Cetras, centro recupero fauna selvatica di Empoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Lanazione.it - Un altro falco ferito a fucilate in Padule: "Specie protetta, basta con la strage"