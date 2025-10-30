Umbria la mossa della Regione | arriva la Città del Trasimeno

Perugiatoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un piano - con dodici milioni di euro sul tavolo - per rilanciare il Trasimeno. La Regione Umbria vara la strategia d’area “Città del Trasimeno”. “Con questa delibera – sottolinea l’assessora alle Aree interne, Simona Meloni – si concretizza una strategia che non è solo un piano di investimenti. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

umbria mossa regione arrivaRegione rafforza 'in modo strutturale' la strategia digitale - Dalla protezione dei dati alla diffusione delle competenze digitali, la Regione Umbria compie un passo decisivo verso un ecosistema pubblico più sicuro, moderno e connesso in tema di cybersecurity e i ... Segnala msn.com

Regione, 'dati eccezionali' per il turismo in Umbria - L'attrattività della regione è confermata dai dati relativi al secondo trimestre del 2025: 930. Da ansa.it

Sanità, il piano della Regione Umbria: “700 assunzioni previste nel 2025” - Perugia, 24 giugno 2025 – La risposta della Regione alle liste d’attesa arriva con il Piano assunzioni. Come scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Umbria Mossa Regione Arriva