Umberto Schisano morto in un incidente stradale a Piano di Sorrento | Aveva una vita davanti da godersi

Ilmattino.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La penisola sorrentina piange l'ennesima giovane vita spezzata lungo le strade. Umberto Schisano aveva 30 anni e ieri sera è rimasto vittima di un drammatico incidente lungo via delle. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

umberto schisano morto in un incidente stradale a piano di sorrento aveva una vita davanti da godersi

© Ilmattino.it - Umberto Schisano, morto in un incidente stradale a Piano di Sorrento: «Aveva una vita davanti da godersi»

Altri contenuti sullo stesso argomento

umberto schisano morto incidenteUmberto Schisano, morto in un incidente stradale a Piano di Sorrento: «Aveva una vita davanti da godersi» - La penisola sorrentina piange l'ennesima giovane vita spezzata lungo le strade. Lo riporta msn.com

umberto schisano morto incidentePiano di Sorrento. Umberto Schisano morto in un incidente, il cordoglio del sindaco - Si chiama Umberto Schisano ed aveva 30 anni il giovane di Sorrento morto ieri sera nel drammatico incidente lungo via delle Rose, a Piano di Sorrento ... sorrentopress.it scrive

umberto schisano morto incidenteIncidente in Penisola Sorrentina, Umberto Schisano muore a 29 anni - 30, in via delle Rose, un giovane motociclista di 29 anni ha perso la vita in seguito a un drammatico incidente. Scrive internapoli.it

Cerca Video su questo argomento: Umberto Schisano Morto Incidente