Umberto Schisano morto in un incidente stradale a Piano di Sorrento | Aveva una vita davanti da godersi
La penisola sorrentina piange l'ennesima giovane vita spezzata lungo le strade. Umberto Schisano aveva 30 anni e ieri sera è rimasto vittima di un drammatico incidente lungo via delle. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
