Una clamorosa indiscrezioni potrebbe cambiare i piani della Serie A: Sandro Tonali potrebbe tornare in Italia Nonostante il mercato invernale sia ancora lontano, le prime indiscrezioni iniziano già a prendere forma, soprattutto in Serie A. I club italiani, infatti, stanno valutando le prossime mosse in vista di gennaio, periodo che sarà determinante per rinforzare gli organici e dare nuova linfa alla seconda parte di stagione. In questo scenario, uno dei nomi più chiacchierati delle ultime ore è quello di Sandro Tonali, ex centrocampista del Milan, attualmente in forza al Newcastle United. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte, l’azzurro potrebbe fare clamorosamente ritorno in Italia, con un’operazione che si aggirerebbe attorno ai 100 milioni di euro. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

© Glieroidelcalcio.com - Ultim’ora Tonali, ritorno in Italia: affare da 100 milioni