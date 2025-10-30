Ultim’ora Tonali ritorno in Italia | affare da 100 milioni
Una clamorosa indiscrezioni potrebbe cambiare i piani della Serie A: Sandro Tonali potrebbe tornare in Italia Nonostante il mercato invernale sia ancora lontano, le prime indiscrezioni iniziano già a prendere forma, soprattutto in Serie A. I club italiani, infatti, stanno valutando le prossime mosse in vista di gennaio, periodo che sarà determinante per rinforzare gli organici e dare nuova linfa alla seconda parte di stagione. In questo scenario, uno dei nomi più chiacchierati delle ultime ore è quello di Sandro Tonali, ex centrocampista del Milan, attualmente in forza al Newcastle United. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte, l’azzurro potrebbe fare clamorosamente ritorno in Italia, con un’operazione che si aggirerebbe attorno ai 100 milioni di euro. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
Argomenti simili trattati di recente
Aspettando #AtalantaMilan - L'ultima vittoria a Bergamo risale al 3 ottobre 2021: successo per 3-2 firmato da #Calabria, #Tonali e #Leao ? - facebook.com Vai su Facebook
Tonali pronto a tornare? Incontro con l’agente a Milano Le ultime ? - X Vai su X
ECCO TONALI IN SERIE A, c’è il ritorno in Italia: addio al Newcastle | Tutto pronto per la nuova avventura - Clamoroso ritorno in Serie A da parte di Sandro Tonali, addio al Newcastle: tutto pronto per la sua nuova avventura ... Riporta ternananews.it
Tonali allontana il ritorno in Italia: rinnovo firmato con il Newcastle - Altro che ritorno in Italia, prosegue l’avventura di Sandro Tonali con la maglia del Newcastle. Scrive lalaziosiamonoi.it
Tonali si lascia scappare il desiderio | Torna in Italia. La destinazione è sorprendente - L’Azzurro avrebbe aperto al suo ritorno in Serie A: stupisce la destinazione che vuole il centrocampista. Secondo interdipendenza.net