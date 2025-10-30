Ultim’ora Napoli finalmente recupera | Conte si prepara a riabbracciarlo

In casa Napoli arriva una notizia molto importante. Antonio Conte, è pronto a ritrovare un suo ‘intoccabile’ della linea difensiva: l’allenatore salentino può sorridere. Amir Rrahmani, difatti, sembra finalmente aver smaltito il brutto infortunio subito con il Kosovo nella prima pausa per le nazionali. Il difensore azzurro è pronto a tornare in campo. Napoli, Rrahmani pronto a tornare. Il Napoli, fin qui, ha fatto a meno del suo perno difensivo. Amir Rrahmani, infortunatosi nella sosta nazionale di settembre con il Kosovo, è finalmente pronto per tornare in campo. Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il difensore kosovaro era in panchina nella partita contro il Lecce di martedì, sintomo che il centrale abbia smaltito l’infortunio. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

