Ultimo saluto a Senese sulle note di Chi tene ‘o mare

Tempo di lettura: 3 minuti Il feretro di James Senese lascia la parrocchia Santa Maria dell’Arco a Miano accompagnato dalle note di “Chi tene ‘o mare”. L’applauso è interminabile. “ Sei la storia di questa città”, grida qualcuno a gran voce, mentre la bara raggiunge il carro funebre. Napoli tributa l’ultimo saluto a uno dei suoi musicisti più iconici. Il vero “nero a metà” cantato dall’inseparabile Pino Daniele. Del supergruppo ci sono tutti quelli che possono esserci oggi. C’è Tullio De Piscopo, tra i primi ad arrivare, che lo definisce “immenso”, c’è Tony Esposito che ricorda il suo costante “bisogno di affetto “, un “ eterno bambino che ha passato un’infanzia difficile”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

