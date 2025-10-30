Ultimo capitolo di Coppa Europa Lead a Tolosa
6 atleti della Nazionale Senior e 12 della Nazionale Giovanile impegnati nella competizione che chiude la stagione agonistica internazionale 2025. Tournefeuille, vicino a Tolosa, sarà la sede della quarta ed ultima tappa di Coppa Europa Lead Senior e della terza ed ultima prova di Coppa Europa Lead Giovanile, in programma dal 31 ottobre al 2 novembre 2025. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it
