Ultimo capitolo di Coppa Europa Lead a Tolosa

6 atleti della Nazionale Senior e 12 della Nazionale Giovanile impegnati nella competizione che chiude la stagione agonistica internazionale 2025. Tournefeuille, vicino a Tolosa, sarà la sede della quarta ed ultima tappa di Coppa Europa Lead Senior e della terza ed ultima prova di Coppa Europa Lead Giovanile, in programma dal 31 ottobre al 2 novembre 2025.