Ultimissime Juve LIVE | Spalletti è arrivato alla Continassa il racconto del suo primo giorno in bianconero

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Indice dei contenuti. Ultimissime Juve LIVE – 30 ottobre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 29 ottobre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 28 ottobre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 30 ottobre 2025. Spalletti Juve, ci siamo: l'allenatore è arrivato alla Continassa! Il VIDEO e il racconto della prima giornata in bianconero del mister.

Inter-Fiorentina, Bologna-Torino, Roma-Parma e Juve-udinese: le ultimissime - facebook.com Vai su Facebook

ESCL. La #Roma pensa a Dusan #Vlahovic. Il club giallorosso si aggiunge alla lista di club interessati all'attaccante serbo in scadenza di contratto a giugno. L'intenzione della #Juve, come già ribadito più volte, sarà quella di fare un tentativo nei prossimi m - X Vai su X

Spalletti diretta oggi la firma con la Juve: tutti gli aggiornamenti live - L'ex ct della Nazionale si prepara a diventare ufficialmente il nuovo allenatore dei bianconeri: segui la giornata in tempo reale ... Riporta corrieredellosport.it

Spalletti alla Juventus, oggi la firma e l'ufficialità del nuovo tecnico - Manca solo l'ufficialità ma il tecnico di Certaldo è ormai ad un passo dal diventare il nuovo allenatore del club bianconero. tg24.sky.it scrive

Juventus, Spalletti nuovo allenatore: firma in giornata. Le news - La Juventus non ha tradizione di società abituata a esonerare gli allenatori durante la stagione, ma nella sua storia è successo (e di recente i casi sono diventati sempre più frequenti). Segnala sport.sky.it