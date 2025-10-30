Ultimissime Inter LIVE | due testimoni sul caso Martinez Calhanoglu e Sucic decidono la sfida con la Fiorentina! Le ultime
Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Table of Contents. Ultimissime Inter Live di GIOVEDI’ 30 OTTOBRE. Ultimissime Inter Live di MERCOLEDI’ 29 OTTOBRE. Ultimissime Inter Live di MARTEDI’ 28 OTTOBRE. Ultimissime Inter Live di LUNEDI’ 27 OTTOBRE. Ultimissime Inter Live di GIOVEDI’ 30 OTTOBRE. Incidente Martinez, le testimonianze confermano la dinamica: indagine in corso Incidente Martinez, continuano le indagini sull’omicidio stradale del secondo portiere dell’Inter! Ecco la situazione aggiornata sul caso di Appiano Gentile Chivu a Inter TV: «Squadra matura e determinata, Sucic sembra più esperto della sua età» Chivu, allenatore dell’Inter, ha parlato della sfida contro la Fiorentina e dell’atteggiamento mostrato dai suoi giocatori sul terreno di gioco Inter Fiorentina, vittoria meritata ma sofferta: Calhanoglu ancora decisivo nel match di ieri sera Inter Fiorentina, il turco decisivo per i tre punti! I nerazzurri vincono con una grande prova di sacrificio! La disamina sul match Inter Fiorentina, il momento dei due Club in questa stagione di Serie A: De Gea non basta a evitare la disfatta Inter Fiorentina, De Gea non riesce a salvare il risultato per i viola! Gli aggiornamenti sulla classifica e sulle due squadre Ultimissime Inter Live di MERCOLEDI’ 29 OTTOBRE. 🔗 Leggi su Internews24.com
Inter-Fiorentina 3-0, moviola: gli episodi arbitrali del match. Comuzzo trattiene due volte Pio Esposito, mancano due rigori ai nerazzurri? - Gli episodi arbitrali più discussi e controversi del match valido per la nona giornata di campionato: l'incontro è stato diretto da Simone Sozza. Come scrive eurosport.it
Roma – Inter Diretta LIVE Tv e Streaming Serie A 7° Giornata - esclusiva sia su DAZN che su Sky, che manda in diretta tre partite per giornata. Scrive stadiosport.it
Serie A, 9^ giornata LIVE: Juventus con due punte. Inter, Pio Esposito titolare - Di seguito le ultime dai campi, raccolte dai corrispondenti di TMW, in merito alla 9^ giornata di Serie A: LECCE- Da tuttomercatoweb.com