Ultimissime Inter LIVE | due testimoni sul caso Martinez Calhanoglu e Sucic decidono la sfida con la Fiorentina! Le ultime

Ultimissime Inter Live di GIOVEDI' 30 OTTOBRE. Incidente Martinez, le testimonianze confermano la dinamica: indagine in corso Incidente Martinez, continuano le indagini sull'omicidio stradale del secondo portiere dell'Inter! Ecco la situazione aggiornata sul caso di Appiano Gentile Chivu a Inter TV: «Squadra matura e determinata, Sucic sembra più esperto della sua età» Chivu, allenatore dell'Inter, ha parlato della sfida contro la Fiorentina e dell'atteggiamento mostrato dai suoi giocatori sul terreno di gioco Inter Fiorentina, vittoria meritata ma sofferta: Calhanoglu ancora decisivo nel match di ieri sera Inter Fiorentina, il turco decisivo per i tre punti! I nerazzurri vincono con una grande prova di sacrificio! La disamina sul match Inter Fiorentina, il momento dei due Club in questa stagione di Serie A: De Gea non basta a evitare la disfatta Inter Fiorentina, De Gea non riesce a salvare il risultato per i viola! Gli aggiornamenti sulla classifica e sulle due squadre Ultimissime Inter Live di MERCOLEDI' 29 OTTOBRE.

