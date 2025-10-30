UFFICIALE – Spalletti nuovo allenatore della Juventus | sarà il 4° più pagato della A

La Juventus ha sciolto ogni dubbio: Luciano Spalletti è ufficialmente il nuovo allenatore bianconero. Dopo giorni di trattative, è arrivata anche la firma sul contratto che legherà il tecnico toscano al club torinese fino al 30 giugno 2026, con un ingaggio da circa 3 milioni di euro netti a stagione (5,55 milioni lordi). Una cifra che conferma Spalletti tra gli allenatori più pagati della Serie A, è esattamente il quarto, prima di lui Conte con 8 milioni, Allegri e Gasperini con 5 milioni. Juventus-Spalletti, è ufficiale: parte il nuovo ciclo bianconero. Con l’arrivo di Spalletti, la Juventus volta pagina dopo l’addio di Thiago Motta e l’esonero di Igor Tudor, affidandosi a un profilo di grande esperienza e carisma per inaugurare un nuovo ciclo tecnico. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

