Ufficiale Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus

L'ex ct azzurro ha firmato un contratto fino al giugno del 2026 TORINO - Adesso è ufficiale: "Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus: il tecnico toscano ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2026". Lo comunica il club bianconero che ha scelto l'ex ct azzurro per sostituire l'esoner. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ufficiale, Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus

