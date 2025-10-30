Ufficiale Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus

L'ex ct azzurro ha firmato un contratto fino al giugno del 2026 TORINO - Adesso è ufficiale: "Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus: il tecnico toscano ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2026". Lo comunica il club bianconero che ha scelto l'ex ct azzurro per sostituire l'esoner. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

