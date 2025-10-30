Uffici comunali chiusi 2 giorni per topi | scatta l’ordinanza
Topi negli uffici comunali. Il sindaco Adolfo Villani ha firmato un’ordinanza urgente con cui dispone la chiusura temporanea degli uffici demografici del Comune di Capua, situati in Corso Appio, a causa della presenza di roditori e della necessità di effettuare interventi di derattizzazione e. 🔗 Leggi su Casertanews.it
