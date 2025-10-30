Ue-Mercosur Prandini | Molto preoccupati non c’è clausola salvaguardia automatica

30 ott 2025

(Adnkronos) – "Siamo fortemente preoccupati perché ad oggi non c'è la clausola di salvaguardia automatica e non c'è il principio di reciprocità". E' categorico il giudizio di Ettore Prandini, presidente di Coldiretti, sull'accordo dell'Unione europea con i Paesi del Mercosur, intervenuto oggi all'assemblea di Unaitalia. Per Prandini infatti sono "elementi che vanno a fortificare e . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

