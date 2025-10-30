Ue-Mercosur Prandini | Molto preoccupati non c’è clausola salvaguardia automatica
(Adnkronos) – "Siamo fortemente preoccupati perché ad oggi non c'è la clausola di salvaguardia automatica e non c'è il principio di reciprocità". E' categorico il giudizio di Ettore Prandini, presidente di Coldiretti, sull'accordo dell'Unione europea con i Paesi del Mercosur, intervenuto oggi all'assemblea di Unaitalia. Per Prandini infatti sono "elementi che vanno a fortificare e . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Approfondisci con queste news
Nella seconda giornata del XXIII Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione abbiamo parlato di Europa, donne e futuro. Nel mio intervento ho voluto portare l’attenzione su un tema che ci riguarda da vicino: l’accordo Mercosur. Siamo a favore d - facebook.com Vai su Facebook
Ue-Mercosur, Prandini: “Molto preoccupati, non c’è clausola salvaguardia automatica” - (Adnkronos) – “Siamo fortemente preoccupati perché ad oggi non c’è la clausola di salvaguardia automatica e non c’è il principio di reciprocità”. Secondo msn.com
Mercosur, Prandini (Coldiretti): Accordo ancora insoddisfacente, servono reciprocità e più controlli - L’accordo con il Mercosur deve essere vincolato a precise garanzie sul rispetto del principio di reciprocità degli standard produttivi e su controlli puntuali su tutti i prodotti agroalimentari che ... Scrive ilgiornale.it
Prandini, in accordo Ue-Mercosur non si può svendere agricoltura - con le imprese agricole italiane e europee che devono avere lo stesso valore quando noi esportiamo ed ... Secondo ansa.it