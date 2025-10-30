Udinese vs Atalanta decima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Sport.periodicodaily.com | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gara valida per la decima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. Entrambe cercano la vittoria per risalire la classifica, in particolare I bergamaschi che devono ancora centrare la prima. Udinese vs Atalanta si giocherà sabato 1 novembre 2025 alle ore 15 presso la BluEnergy Arena. UDINESE VS ATALANTA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I friulani sono reduci da una fase altalenante con due vittorie, due pareggi e due sconfitte. La squadra di Runjiac però continua ad avere una classifica tutto sommato tranquilla, con 12 punti e un margine di vantaggio di ben 8 punti sulla zona retrocessione. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

udinese vs atalanta decima giornata serie a 2025 2026 le probabili formazioni e dove vederla

© Sport.periodicodaily.com - Udinese vs Atalanta, decima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Altri contenuti sullo stesso argomento

Udinese-Atalanta: dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioni - Il match tra Udinese e Atalanta è in programma alle 15 di sabato 1 novembre alla Dacia Arena friulana. Scrive msn.com

udinese vs atalanta decimaUdinese-Atalanta: orario e dove vederla in TV e streaming - Tutte le informazioni per seguire in diretta la 10ª giornata di Serie A. Secondo fantacalcio.it

udinese vs atalanta decimaAtalanta, sabato c’è L’Udinese. Da valutare de Roon - L’Atalanta è tornata in campo dopo il pareggio contro il Milan, il settimo in campionato in nove gare disputate. ecodibergamo.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Udinese Vs Atalanta Decima