Udinese vs Atalanta decima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
Gara valida per la decima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. Entrambe cercano la vittoria per risalire la classifica, in particolare I bergamaschi che devono ancora centrare la prima. Udinese vs Atalanta si giocherà sabato 1 novembre 2025 alle ore 15 presso la BluEnergy Arena. UDINESE VS ATALANTA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I friulani sono reduci da una fase altalenante con due vittorie, due pareggi e due sconfitte. La squadra di Runjiac però continua ad avere una classifica tutto sommato tranquilla, con 12 punti e un margine di vantaggio di ben 8 punti sulla zona retrocessione. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
MARTEDI H 18.00. LECCE VS NAPOLI. H 20.30. ATALANTA VS MILAN. MERCOLEDI H 18.00 JUVENTUS VS UDINESE H 20.30. INTER VS FIORENTINA PIZZA, GRIGLIA E BIRRA. 339 350 5868. 02.36738495 - facebook.com Vai su Facebook
UDINESE - ATALANTA 20% di sconto per i 1896 Member ? sabato 1 novembre 2025 ? 15:00 CET ? Bluenergy Stadium $SerieAEniLive $UdineseAtalanta ? Acquista il tuo biglietto - X Vai su X
Udinese-Atalanta: dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioni - Il match tra Udinese e Atalanta è in programma alle 15 di sabato 1 novembre alla Dacia Arena friulana. Scrive msn.com
Udinese-Atalanta: orario e dove vederla in TV e streaming - Tutte le informazioni per seguire in diretta la 10ª giornata di Serie A. Secondo fantacalcio.it
Atalanta, sabato c’è L’Udinese. Da valutare de Roon - L’Atalanta è tornata in campo dopo il pareggio contro il Milan, il settimo in campionato in nove gare disputate. ecodibergamo.it scrive