Gara valida per la decima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. Entrambe cercano la vittoria per risalire la classifica, in particolare I bergamaschi che devono ancora centrare la prima. Udinese vs Atalanta si giocherà sabato 1 novembre 2025 alle ore 15 presso la BluEnergy Arena. UDINESE VS ATALANTA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I friulani sono reduci da una fase altalenante con due vittorie, due pareggi e due sconfitte. La squadra di Runjiac però continua ad avere una classifica tutto sommato tranquilla, con 12 punti e un margine di vantaggio di ben 8 punti sulla zona retrocessione. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Udinese vs Atalanta, decima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla