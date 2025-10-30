Udinese-Atalanta sabato 01 novembre 2025 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici
L’Atalanta è rimasta l’unica squadra ancora imbattuta in Serie A ma la classifica non è comunque molto bella perché gli orobici continuano a non andare oltre il pareggio. La Dea fa visita all’Udinese per sbloccarsi e cominciare a concretizzare le tante occasioni che crea e che non trasforma in rete. La squadra di Ivan Juric . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
News recenti che potrebbero piacerti
La decima giornata si apre alle 15 con Udinese-Atalanta e si chiuderà alle 20:45 con Cremonese-Juve. In mezzo Napoli-Como alle 18 #SportMediaset - facebook.com Vai su Facebook
Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Udinese- #Atalanta - X Vai su X
LIVE Alle 15 Udinese-Atalanta: friulani con Buksa. Juric punta su Scamacca - Atalanta apre la decima giornata di Serie A che si concluderà lunedì coi due posticipi Sassuolo- Come scrive gazzetta.it
Udinese-Atalanta: dove vederla, canale tv, streaming, formazioni - Nell'Udinese, reduce dalla sconfitta contro la Juve alleviata dal gol di Zaniolo che si è già detto pronto a un'altra grande partita contro l'ex Atalanta sabato pomeriggio, sono al momento fuori ... Si legge su calciomercato.com
Udinese-Atalanta: orario, dove vederla e formazioni - Atalanta sabato 1 novembre alle 15:00 su DAZN: probabili formazioni, precedenti, statistiche e analisi della sfida di Serie A al Bluenergy Stadium. Come scrive lifestyleblog.it