Udinese-Atalanta sabato 01 novembre 2025 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici
L’Atalanta è rimasta l’unica squadra ancora imbattuta in Serie A ma la classifica non è comunque molto bella perché gli orobici continuano a non andare oltre il pareggio. La Dea fa visita all’Udinese per sbloccarsi e cominciare a concretizzare le tante occasioni che crea e che non trasforma in rete. La squadra di Ivan Juric . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Calcio: Udinese, testa all'Atalanta con il dubbio Davis - L'Udinese si lecca le ferite dopo la sconfitta in casa della Juventus in cui Davis è uscito per un problema muscolare
Verso Udinese-Atalanta: difesa da rissolevare, serve più costanza - I bianconeri pensano già alla prossima di campionato, contro l'Atalanta che mette in palio punti preziosi.
Udinese-Atalanta: dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioni - Il match tra Udinese e Atalanta è in programma alle 15 di sabato 1 novembre alla Dacia Arena friulana.