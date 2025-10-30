Udinese-Atalanta sabato 01 novembre 2025 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici

Infobetting.com | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Atalanta è rimasta l’unica squadra ancora imbattuta in Serie A ma la classifica non è comunque molto bella perché gli orobici continuano a non andare oltre il pareggio. La Dea fa visita all’Udinese per sbloccarsi e cominciare a concretizzare le tante occasioni che crea e che non trasforma in rete. La squadra di Ivan Juric . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

udinese atalanta sabato 01 novembre 2025 ore 15 00 formazioni quote pronostici

© Infobetting.com - Udinese-Atalanta (sabato 01 novembre 2025 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici

Approfondisci con queste news

udinese atalanta sabato 01Calcio: Udinese, testa all'Atalanta con il dubbio Davis - L'Udinese si lecca le ferite dopo la sconfitta in casa della Juventus in cui Davis è uscito per un problema muscolare, ... Scrive msn.com

udinese atalanta sabato 01Verso Udinese-Atalanta: difesa da rissolevare, serve più costanza - I bianconeri pensano già alla prossima di campionato, contro l'Atalanta che mette in palio punti preziosi. Riporta udinetoday.it

Udinese-Atalanta: dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioni - Il match tra Udinese e Atalanta è in programma alle 15 di sabato 1 novembre alla Dacia Arena friulana. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Udinese Atalanta Sabato 01