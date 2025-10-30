Ucraina-Russia Putin e l’assedio a Pokrovsk | chi controlla la città decisiva? L’analisi

(Adnkronos) – "I soldati ucraini sono circondati a Pokrovsk. Devono arrendersi". Parola di Vladimir Putin. Il presidente russo delinea uno scenario totalmente favorevole alle forze di Mosca in uno dei teatri cruciali della guerra in Ucraina. La Russia, dice, starebbe assediando le truppe di Kiev nell'area di Pokrovsk, centro nevralgico del Donetsk e snodo fondamentale . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

