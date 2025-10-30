Ucraina raid russi su Zaporizhzhia | in macerie dormitorio studentesco
Mercoledì notte e giovedì mattina, diversi missili russi hanno colpito la città di Zaporizhzhia, in Ucraina ferendo almeno 17 persone. Lo riferiscono le autorità locali. Anche diversi minori tra i feriti. L’attacco russo ha distrutto diversi piani di un dormitorio studentesco. Nelle prime ore di giovedì, i primi soccorritori sono stati visti rimuovere le macerie nelle zone residenziali della città. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Altre letture consigliate
UCRAINA | Raid di droni e missili russi durante la notte hanno colpito diverse centrali elettriche in tutta l'Ucraina, obbligando il principale fornitore di energia a imporre black-out in varie regioni del Paese. Lo scrive l'Ukrainska Pravda. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Ucraina, l’inviato di Putin: “Soluzione diplomatica vicina”. E Trump: “Mi piacerebbe che la Cina desse una mano”. Raid su Kiev: morti e feriti - X Vai su X
Ucraina, raid russi su Zaporizhzhia: in macerie dormitorio studentesco - Mercoledì notte e giovedì mattina, diversi missili russi hanno colpito la città di Zaporizhzhia, in Ucraina ferendo almeno 17 persone. Riporta lapresse.it
Ucraina, Kiev: "Tre morti e 21 feriti nei raid russi". Black out in tutto il Paese. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Ucraina, Kiev: 'Tre morti e 21 feriti nei raid russi'. Secondo tg24.sky.it
Ucraina: Kiev, '15 feriti in attacchi russi a Zaporizhzhia' - Quindici persone sono rimaste ferite in seguito a un attacco russo con almeno 20 droni e 8 missili a Zaporizhzhia. Secondo iltempo.it