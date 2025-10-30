Ucraina raid russi su Zaporizhzhia | in macerie dormitorio studentesco

Mercoledì notte e giovedì mattina, diversi missili russi hanno colpito la città di Zaporizhzhia, in Ucraina ferendo almeno 17 persone. Lo riferiscono le autorità locali. Anche diversi minori tra i feriti. L’attacco russo ha distrutto diversi piani di un dormitorio studentesco. Nelle prime ore di giovedì, i primi soccorritori sono stati visti rimuovere le macerie nelle zone residenziali della città. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

