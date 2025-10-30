Ucraina nuovi attacchi e tensioni nucleari
Nuovi attacchi russi sull’Ucraina mentre si lavora a un piano di pace europeo. Botta e risposta sul nucleare tra Stati Uniti e Mosca. Servizio di Raffaella Frullone TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
In #Ucraina l'esercito russo avrebbe circondato la città di #Kupiansk, snodo strategico sul fronte orientale. #Zelensky smentisce e denuncia "nuovi attacchi ai civili". Testato da #Mosca un nuovo missile a propulsione nucleare. Per #Putin "è invincibile" - facebook.com Vai su Facebook
#Ucraina, nuovi attacchi russi: 6 morti, di cui 2 bambini. L'Europa vuole utilizzare gli asset di #Mosca, l'Italia frena - X Vai su X
Attacchi aerei russi in Ucraina: due vittime e nuovi feriti - Attacchi aerei russi in Ucraina portano a nuove vittime e feriti, aggravando la situazione già critica nel paese. Secondo notizie.it
Ucraina, Kiev: "Tre morti e 21 feriti nei raid russi". Black out in tutto il Paese. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Ucraina, Kiev: 'Tre morti e 21 feriti nei raid russi'. Da tg24.sky.it
Attacco di droni ucraini contro Mosca: chiusi due aeroporti - Esplosioni sono state segnalate in diverse aree della capitale russa, colpito pure un deposito di petrolio - Come scrive cdt.ch