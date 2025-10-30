Ucraina missili russi colpiscono centrali Si continua a lavorare al piano di pace

Tv2000.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Ucraina, ci sono stati altri attacchi nella notte. Mentre i volonterosi lavorano ad un piano di pace europeo. Servizio di Pierluigi Vito TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

ucraina missili russi colpiscono centrali si continua a lavorare al piano di pace

© Tv2000.it - Ucraina, missili russi colpiscono centrali. Si continua a lavorare al piano di pace

Raid russo di droni e missili su centrali elettriche, black out in tutta l'Ucraina - Raid di droni e missili russi durante la notte hanno colpito diverse centrali e altre infrastrutture elettriche in tutta l'Ucraina, causando il principale fornitore di energia, Ukrenergo, ...

Ucraina, massiccio attacco russo su Kiev: morti e feriti. Mosca testa missile nucleare: "Pace non sarà a breve" - Massiccio attacco russo con droni nella notte su Kiev: edifici in fiamme, morti e feriti.

Ucraina, 200 militari russi sono entrati a Pokrovsk. Coalizione dei Volenterosi studia un piano di pace - La Russia ha fatto sapere di aver testato "con successo" il nuovo missile da crociera a propulsione nucleare in grado di confondere le difese aeree ...

