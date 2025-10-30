In Ucraina tre persone sono state uccise e altre 21 sono rimaste ferite in seguito agli attacchi russi del 29 ottobre nelle regioni di Kherson, Donetsk, Sumy e Kharkiv. Lo hanno riferito i capi delle amministrazioni militari locali, come riporta Ukrainska Pravda. Nella regione di Kherson, le truppe russe hanno attaccato infrastrutture critiche e sociali. Dodici persone sono rimaste ferite, tra cui due bambini. Decine di insediamenti sono stati colpiti dal fuoco russo, tra cui Antonivka, Komyshany, Prydniprovske, Sadovoe, Chornobayivka, Bilozerka, Beryslav e Kherson. Sono stati danneggiati quattro grattacieli, nove abitazioni private, un edificio amministrativo, una chiesa, un ripetitore per cellulari e diverse automobili. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ucraina, Kiev: “Tre morti e 21 feriti in raid russi su quattro regioni” – La diretta