Ucciso a 21 anni con tre colpi di pistola ergastolo definitivo per i tre imputati

LIZZANELLO - Ergastolo: è questa la sentenza definitiva emessa oggi dalla Corte d’Appello di Taranto per Giuseppino Mero, 59 anni di Cavallino, Omar Marchello, 45, e Pierpaolo Marchello, 46, entrambi di Lizzanello, accusati dell’omicidio di Gabriele Manca, il 21enne ucciso nel marzo del 1999. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

News recenti che potrebbero piacerti

L'ex insegnante Anna Lucia Cecere è accusata di avere ucciso l'allora 25enne il 6 maggio 1996 a Chiavari. Chiesti 4 anni per il commercialista Marco Soracco, per favoreggiamento - facebook.com Vai su Facebook

Paolo ucciso a 21 anni al pub. Il killer gli ha sparato un colpo in testa alla “Scarface”: in fuga sullo scooter, poi la confessione - Paolo Taormina, neppure ventun anni, sta mettendo a posto i tavolini del pub “O Scruscio”, i cui titolari sono i suoi ... Come scrive quotidiano.net

Ucciso a 21 anni nel locale del padre. Il giallo della rissa - Un colpo alla nuca, senza possibilità di salvarsi, anche se ancora gli inquirenti non precisano con quale arma. ilgiornale.it scrive

Sedava la rissa, ucciso a 21 anni - Paolo Taormina, neppure ventun anni, sta mettendo a posto i tavolini del pub "O Scruscio", i cui titolari sono i suoi genitori. Si legge su quotidiano.net