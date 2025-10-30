Ucciso a 21 anni con tre colpi di pistola ergastolo confermato per i tre imputati

LIZZANELLO - Ergastolo: è questa la sentenza emessa oggi dalla Corte d’Assise d'Appello di Taranto per Giuseppino Mero, 59 anni di Cavallino, Omar Marchello, 45, e Pierpaolo Marchello, 46, entrambi di Lizzanello, accusati dell’omicidio di Gabriele Manca, il 21enne ucciso nel marzo del 1999. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

