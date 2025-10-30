Uccise l'uomo che gli aveva negato di usare il bagno | Francesco Bradascio condannato a 24 anni

Fanpage.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Corte d’Assise di Bari ha condannato a 24 anni Francesco Bradascio, 49 anni, per l’omicidio dell’assicuratore Luigi Labarile, 71, ucciso a Santeramo nel 2023 dopo una lite nata da un banale rifiuto. Ai familiari riconosciuti risarcimenti fino a 50mila euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

