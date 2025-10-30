Uccise l'uomo che gli aveva negato di usare il bagno | Francesco Bradascio condannato a 24 anni
La Corte d’Assise di Bari ha condannato a 24 anni Francesco Bradascio, 49 anni, per l’omicidio dell’assicuratore Luigi Labarile, 71, ucciso a Santeramo nel 2023 dopo una lite nata da un banale rifiuto. Ai familiari riconosciuti risarcimenti fino a 50mila euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Scopri altri approfondimenti
Condannato a 23 anni Giuseppe Caputo, l'uomo che un anno fa uccise la cognata Giovanna Chinnici. Riconosciuta la seminfermità mentale, ma non la totale incapacità di intendere e volere. Vai su Facebook
Uccise l’uomo che gli aveva negato di usare il bagno: Francesco Bradascio condannato a 24 anni - La Corte d’Assise di Bari ha condannato a 24 anni Francesco Bradascio, 49 anni, per l’omicidio dell’assicuratore Luigi Labarile, 71, ucciso a Santeramo ... Come scrive fanpage.it
«Uccise il marito simulando una caduta su un vaso». Arrestata una 81enne: sull'uomo almeno 40 ferite - In manette per omicidio volontario la moglie Leda Stupazzoni, che si è sempre dichiarata innocente: potrebbe aver agito in rispost ... Scrive msn.com