Solo seminfermo di mente: condanna a 23 anni di carcere, poi 5 anni di struttura psichiatrica giudiziaria e 3 di libertà vigilata. È la sentenza della Corte di Assise di Monza nei confronti di Giuseppe Caputo, il 62enne che il 24 ottobre 2024 ha ucciso con 13 coltellate sul pianerottolo della loro abitazione in via Magellano a Nova la cognata 63enne Giovanna Chinnici, intervenuta per difendere dai fendenti la figlia Greta, che stava salendo le scale della casa per rientrare nella sua abitazione ed è stata aggredita dallo zio. L’uomo, imputato di omicidio volontario e tentato omicidio premeditati, si trova ricoverato nella struttura psichiatrica di Castiglione delle Stiviere perché ritenuto infermo totale di mente dalla perizia psichiatrica disposta dopo l’arresto dalla Procura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Uccise la cognata con 13 coltellate. L’assassino è solo seminfermo. Condannato a 23 anni di carcere