uccise il padre con 34 coltellate per difendere la madre assoluzione definitiva per alex cotoia

Assolto in via definitiva. Alex Cotoia (ex Pompa) il giovane che nell’aprile del 2020 uccise il padre con 34 coltellate a Collegno, in provincia di Torino, al culmine dell’ennesima lite familiare per difendere la madre, non è colpevole. Ha vibrato 34 coltellate al padre non per “odio, frustrazione o rabbia”, ma perché “si è difeso fino a quando ha constatato che era inerme e non costituiva più un pericolo” secondo la Cassazione che ha reso definitiva l’assoluzione per il giovane che era accusato dell’omicidio volontario del padre, Giuseppe Pompa. I giudici della V sezione penale della Suprema Corte hanno dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla Procura generale di Torino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

