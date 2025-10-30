Uccise il fidanzato con una pugnalata al cuore | 17 anni di reclusione

Padovaoggi.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In primo grado Valentina Boscaro era stata condannata a 24 anni, che in secondo grado sono stati ridotti a 20 suddivisi in 18 e mezzo per omicidio e uno e mezzo per calunnia. Oggi 30 ottobre la Corte d'Assise d'Appello di Venezia si è espressa una seconda volta sul caso di Valentina Boscaro, la. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

uccise fidanzato pugnalata cuoreValentina Boscaro uccise il fidanzato Mattia Caruso con una coltellata al petto: condanna ridotta a 17 anni, riconosciute le attenuanti - Ventiquattro anni di carcere in primo grado, ridotti a vent'anni in appello e ora ulteriormente ridimensionati a 17 anni dopo il secondo pronunciamento della Corte di Cassazione. Come scrive leggo.it

