Uccise il fidanzato con una pugnalata al cuore | 17 anni di reclusione
In primo grado Valentina Boscaro era stata condannata a 24 anni, che in secondo grado sono stati ridotti a 20 suddivisi in 18 e mezzo per omicidio e uno e mezzo per calunnia. Oggi 30 ottobre la Corte d'Assise d'Appello di Venezia si è espressa una seconda volta sul caso di Valentina Boscaro, la. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
