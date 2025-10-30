Uccise il fidanzato con una coltellata al cuore | pena ridotta a 17 anni per Valentina Boscaro C' è un’attenuante decisiva

Ventiquattro anni di carcere in primo grado, ridotti a 20 anni in appello e ora ulteriormente ridimensionati a 17 anni dopo il secondo pronunciamento della Corte di Cassazione. È la pena definitiva pronunciata dai giudici che hanno definito la pena a carico di Valentina Boscaro, 34 anni, che nella notte tra il 25 e 26 settembre 2022 uccise il fidanzato Mattia Caruso, 30enne all’epoca dei fatti avvenuti. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Uccise il fidanzato con una coltellata al cuore: pena ridotta a 17 anni per Valentina Boscaro. C'è un’attenuante decisiva

Argomenti simili trattati di recente

Ancora donne uccise da chi doveva amarle: più di mille in dieci anni. Parte da qui la puntata di Siamo Noi oggi 28 ottobre alle 15.15 su TV2000 con l'avvocato Licia D'Amico e la criminologa Anna Maria Casale, Don Vito Cecere e Patrizia Graziosi, la zia di Mar - facebook.com Vai su Facebook

Foggia, uccise il compagno con una coltellata: 30enne arrestata per omicidio | Aveva parlato di un evento accidentale #sansevero #foggia #3ottobre - X Vai su X

Valentina Boscaro uccise il fidanzato Mattia Caruso con una coltellata al cuore: condannata a 17 anni, riconosciuta l'attenuante della provocazione - La sentenza della Corte d'Assise d'Appello: 15 anni e 6 mesi per omicidio volontario, un anno e sei mesi per calunnia. Lo riporta msn.com

Valentina Boscaro uccise il fidanzato con una coltellata al petto: condannata a 17 anni, ecco perché - È la pena definitiva pronunciata dai giudici che hanno definito la pena a carico della 34enne, che nella notte tra il 25 e 26 settembre 2022 uccise il fidanzato Mattia Caruso ... Come scrive ilmessaggero.it