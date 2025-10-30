Uccise il fidanzato che la picchiava 17 anni a Valentina Boscaro | riconosciute le attenuanti

Tgcom24.mediaset.it | 30 ott 2025

La Corte di Cassazione riformula la sentenza per l'omicidio di Mattia Caruso. I giudici hanno tenuto conto delle aggressioni subite dalla donna in più occasioni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

uccise il fidanzato che la picchiava 17 anni a valentina boscaro riconosciute le attenuanti

© Tgcom24.mediaset.it - Uccise il fidanzato che la picchiava, 17 anni a Valentina Boscaro: riconosciute le attenuanti

Uccise il fidanzato che la picchiava, 17 anni a Valentina Boscaro: riconosciute le attenuanti - La Corte di Cassazione ha condannato in via definitiva a 17 anni di carcere Valentina Boscaro, la 34enne che, nella notte tra il 25 e 26 settembre 2022, uccise il fidanzato Mattia Caruso, 30enne all'e ... Segnala msn.com

Valentina Boscaro condannata: 24 anni di carcere in primo grado, ridotti a 20 anni in appello e ora ulteriormente ridimensionati a 17 anni dopo il secondo pronunciamento della Corte

uccise fidanzato picchiava 17Valentina Boscaro uccise il fidanzato con una coltellata al petto: condannata a 17 anni - Valentina Boscaro condannata: 24 anni di carcere in primo grado, ridotti a 20 anni in appello e ora ulteriormente ridimensionati a 17 anni dopo il secondo pronunciamento della Corte ... Come scrive msn.com

