Uccise il fidanzato che la picchiava 17 anni a Valentina Boscaro | riconosciute le attenuanti
La Corte di Cassazione riformula la sentenza per l'omicidio di Mattia Caruso. I giudici hanno tenuto conto delle aggressioni subite dalla donna in più occasioni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Uccise il fidanzato che la picchiava, 17 anni a Valentina Boscaro: riconosciute le attenuanti - La Corte di Cassazione ha condannato in via definitiva a 17 anni di carcere Valentina Boscaro, la 34enne che, nella notte tra il 25 e 26 settembre 2022, uccise il fidanzato Mattia Caruso, 30enne all'e ... Segnala msn.com
