Uccise il fidanzato 17 anni a Valentina Boscaro | riconosciute le attenuanti

La Corte di Cassazione riformula la sentenza per l'omicidio di Mattia Caruso. I giudici hanno tenuto conto delle aggressioni subite dalla donna in più occasioni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Uccise il fidanzato, 17 anni a Valentina Boscaro: riconosciute le attenuanti

Approfondisci con queste news

Ancora donne uccise da chi doveva amarle: più di mille in dieci anni. Parte da qui la puntata di Siamo Noi oggi 28 ottobre alle 15.15 su TV2000 con l'avvocato Licia D'Amico e la criminologa Anna Maria Casale, Don Vito Cecere e Patrizia Graziosi, la zia di Mar - facebook.com Vai su Facebook

Foggia, uccise il compagno con una coltellata: 30enne arrestata per omicidio | Aveva parlato di un evento accidentale #sansevero #foggia #3ottobre - X Vai su X

Valentina Boscaro uccise il fidanzato con una coltellata al petto: condannata a 17 anni - Valentina Boscaro condannata: 24 anni di carcere in primo grado, ridotti a 20 anni in appello e ora ulteriormente ridimensionati a 17 anni dopo il secondo pronunciamento della Corte ... Si legge su msn.com

Valentina Boscaro uccise il fidanzato Mattia Caruso con una coltellata al petto: condanna ridotta a 17 anni, riconosciute le attenuanti - Ventiquattro anni di carcere in primo grado, ridotti a vent'anni in appello e ora ulteriormente ridimensionati a 17 anni dopo il secondo pronunciamento della Corte di Cassazione. Lo riporta leggo.it

Valentina Boscaro uccise il fidanzato Mattia Caruso con una coltellata al cuore: condanna ridotta a 17 anni, riconosciuta l'attenuante della provocazione - La sentenza della Corte d'Assise d'Appello: 15 anni e 6 mesi per omicidio volontario, un anno e sei mesi per calunnia. Da msn.com