Uccise il fidanzato 17 anni a Valentina Boscaro | riconosciute le attenuanti

Tgcom24.mediaset.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Corte di Cassazione riformula la sentenza per l'omicidio di Mattia Caruso. I giudici hanno tenuto conto delle aggressioni subite dalla donna in più occasioni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

uccise il fidanzato 17 anni a valentina boscaro riconosciute le attenuanti

© Tgcom24.mediaset.it - Uccise il fidanzato, 17 anni a Valentina Boscaro: riconosciute le attenuanti

Approfondisci con queste news

uccise fidanzato 17 anniValentina Boscaro uccise il fidanzato con una coltellata al petto: condannata a 17 anni - Valentina Boscaro condannata: 24 anni di carcere in primo grado, ridotti a 20 anni in appello e ora ulteriormente ridimensionati a 17 anni dopo il secondo pronunciamento della Corte ... Si legge su msn.com

uccise fidanzato 17 anniValentina Boscaro uccise il fidanzato Mattia Caruso con una coltellata al petto: condanna ridotta a 17 anni, riconosciute le attenuanti - Ventiquattro anni di carcere in primo grado, ridotti a vent'anni in appello e ora ulteriormente ridimensionati a 17 anni dopo il secondo pronunciamento della Corte di Cassazione. Lo riporta leggo.it

uccise fidanzato 17 anniValentina Boscaro uccise il fidanzato Mattia Caruso con una coltellata al cuore: condanna ridotta a 17 anni, riconosciuta l'attenuante della provocazione - La sentenza della Corte d'Assise d'Appello: 15 anni e 6 mesi per omicidio volontario, un anno e sei mesi per calunnia. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Uccise Fidanzato 17 Anni