Ubriachi al volante | denunciati tre automobilisti

Padovaoggi.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mano pesante dei carabinieri della Compagnia di Este che ieri 29 ottobre hanno denunciato tre automobilisti per guida in stato d'ebbrezza. I posti di controllo sono stati effettuati a cavallo tra Montagnana ed Este. A seguito di numerosi controlli effettuati, tre conducenti hanno fatto registrare. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

ubriachi volante denunciati treUbriachi al volante: denunciati tre automobilisti - Ieri sera, 29 ottobre tra Este e Montagnana i carabinieri hanno effettuato un servizio straordinario che ha portato anche all'arresto di un uomo di 42 anni e alla segnalazione alla Prefettura di due a ... Lo riporta padovaoggi.it

ubriachi volante denunciati trePoggio Mirteto, tre denunciati perché ubriachi al volante. Trovata una piccola dose di hashish in una scuola - Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Rieti, i militari della Compagnia ... Da msn.com

ubriachi volante denunciati treAlla guida ubriachi o dopo aver assunto stupefacenti: denunciati in 4 - Alla guida ubriachi o dopo aver assunto stupefacenti: denunciati in 4, controlli tra Assisi e Bastia Umbra, i dettagli ... Segnala assisinews.it

Cerca Video su questo argomento: Ubriachi Volante Denunciati Tre