Ubriachi al volante | denunciati tre automobilisti

Mano pesante dei carabinieri della Compagnia di Este che ieri 29 ottobre hanno denunciato tre automobilisti per guida in stato d'ebbrezza. I posti di controllo sono stati effettuati a cavallo tra Montagnana ed Este. A seguito di numerosi controlli effettuati, tre conducenti hanno fatto registrare. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Leggi anche questi approfondimenti

Al volante ubriachi: uno sfreccia a tutta velocità, l'altro fa manovre pericolose con patente falsa https://ift.tt/5GKln0r https://ift.tt/cPouzJ0 - X Vai su X

Ubriaco al volante, causa incidente e dimentica figlio in auto: assolto #Avellino - facebook.com Vai su Facebook

Ubriachi al volante: denunciati tre automobilisti - Ieri sera, 29 ottobre tra Este e Montagnana i carabinieri hanno effettuato un servizio straordinario che ha portato anche all'arresto di un uomo di 42 anni e alla segnalazione alla Prefettura di due a ... Lo riporta padovaoggi.it

Poggio Mirteto, tre denunciati perché ubriachi al volante. Trovata una piccola dose di hashish in una scuola - Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Rieti, i militari della Compagnia ... Da msn.com

Alla guida ubriachi o dopo aver assunto stupefacenti: denunciati in 4 - Alla guida ubriachi o dopo aver assunto stupefacenti: denunciati in 4, controlli tra Assisi e Bastia Umbra, i dettagli ... Segnala assisinews.it